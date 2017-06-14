16:38 14.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Жители Авдеевки получат помощь от военных врачей

Граждане, которые живут в Авдеевке, получат помощь от военный медиков.

Жители Авдеевки получат помощь от военных врачей

Такое заявление сделал глава украинского государства П. Порошенко. Согласно его словам – жители н.п. Авдеевка смогут обратиться за помощью к военным врачам. Сейчас на месте имеется мобильная операционная, которую оснастили новым оборудованием. Там можно будет сделать операцию или рентген.

Также в этой операционной окажут помощь силовикам АТО, защищающим наши земли – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, несколько дней назад н.п. Авдеевка все еще оставалась без снабжения газом – по причине повреждения газопровода 273 миллиметра диаметром. Про это ранее сообщали в ГСЧС.


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