Жители Авдеевки получат помощь от военных врачей

Такое заявление сделал глава украинского государства П. Порошенко. Согласно его словам – жители н.п. Авдеевка смогут обратиться за помощью к военным врачам. Сейчас на месте имеется мобильная операционная, которую оснастили новым оборудованием. Там можно будет сделать операцию или рентген.

Также в этой операционной окажут помощь силовикам АТО, защищающим наши земли – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, несколько дней назад н.п. Авдеевка все еще оставалась без снабжения газом – по причине повреждения газопровода 273 миллиметра диаметром. Про это ранее сообщали в ГСЧС.