В среду в Вашингтоне Парубий подпишет Меморандум о сотрудничестве с Конгрессом США

В Вашингтоне в среду, 14 июня, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий планирует подписать Меморандума сотрудничества между украинским парламентом и Конгрессом Соединенных Штатов Америки.
При этом глава парламента, который находится с официальным визитом в США, заверил, что Документ сделает сотрудничество между двумя парламентами теснее и более системным, в том числе на уровне комитетов.
Он предусматривает стратегическое сотрудничество в различных сферах работы обоих парламентов. Это заложит важный крепкий фундамент такого сотрудничества, которое предусматривает целый ряд форм и моментов, - пояснил Парубий.
Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, среди основных вопросов, который Парубий намерен обсудить во время своего визита, будет двусторонняя сделка по безопасности.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в течение с 12 июня находится с визитов США. В Вашингтоне он пробудет до 16 июня.