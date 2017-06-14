В среду в Вашингтоне Парубий подпишет Меморандум о сотрудничестве с Конгрессом США

При этом глава парламента, который находится с официальным визитом в США, заверил, что Документ сделает сотрудничество между двумя парламентами теснее и более системным, в том числе на уровне комитетов.

Он предусматривает стратегическое сотрудничество в различных сферах работы обоих парламентов. Это заложит важный крепкий фундамент такого сотрудничества, которое предусматривает целый ряд форм и моментов, - пояснил Парубий.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, среди основных вопросов, который Парубий намерен обсудить во время своего визита, будет двусторонняя сделка по безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в течение с 12 июня находится с визитов США. В Вашингтоне он пробудет до 16 июня.