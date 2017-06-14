В Раду на рассмотрение могут подать законопроект о завершении АТО

Об этом сообщает первый заместитель председателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в комментарии "112 Украина".

В сообщении говорится, что законопроект даст возможность завершить этап АТО и начать этап нового использования наших ВСУ.

Отметим, что подробности законопроекта не раскрываются.

По словам нардепа, сейчас антитеррористическая операция выполнила главные возложенные на нее функции - стабилизировала ситуацию в части Луганской и Донецкой областей, позволила провести в Украине выборы, кроме того с помощью АТО вернули часть территорий.

Напомним, что во вторник секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью СМИ заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от российской агрессии.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО без газа остаются 13 тысяч человек.