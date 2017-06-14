07:29 14.06.2017 | Политика | Новости
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Украину с визитом посетит Франк-Вальтер Штайнмайер

Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайер в ближайшее время намерен посетить Украину в визитом.

Украину с визитом посетит Франк-Вальтер Штайнмайер

Сейчас эта тема обсуждаются с внешнеполитическим советником президента Германии Томасом Баггер. Об этом в среду утром, 14 июня, на своей страничке в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник .

Он также отметил, что детали предстоящего визита уже оговорены.

Напоминаем, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер 19 марта Официальный заступил на президентский пост.

Как сообщал УРА-Информ, накануне Петр Порошенко обсудил с Штайнмайером обострение ситуации в Авдеевке.


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