Украину с визитом посетит Франк-Вальтер Штайнмайер

Сейчас эта тема обсуждаются с внешнеполитическим советником президента Германии Томасом Баггер. Об этом в среду утром, 14 июня, на своей страничке в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник .

Он также отметил, что детали предстоящего визита уже оговорены.

Напоминаем, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер 19 марта Официальный заступил на президентский пост.

Как сообщал УРА-Информ, накануне Петр Порошенко обсудил с Штайнмайером обострение ситуации в Авдеевке.