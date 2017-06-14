20:58 14.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Турчинов надеется, что депутаты до каникул начнет рассматривать смену формата АТО

В ближайшее время разработка законопроекта о смене формата антитеррористической операции на Донбассе будет завершена.

Турчинов надеется, что депутаты до каникул начнет рассматривать смену формата АТО

Народные депутаты смогут его начать оперативно рассматривать сразу после внесения президентом этого законопроекта в парламент и не будут тянуть с позитивным голосованием. Такое мнение в среду, 14 июня, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам главный акцент в этом документе будет сделан на задачах государства, направленных на освобождение оккупированных территорий. Мы не просто констатируем факт российской оккупации, а на законодательном уровне определяем комплекс силовых и дипломатических шагов, которые должны обеспечить освобождение оккупированных территорий, - пояснил секретарь СНБО, отвечая на уточняющий вопрос журналистов.

Вместе с тем Турчинов пояснил, что согласно законопроекту, будет создан штаб указом президента и ему будут предоставлены самые широкие полномочия для реализации задач обороны и освобождения оккупированных территорий, подчинены все армейские и силовые структуры, военно-гражданские администрации. Это должна быть одна жесткая вертикаль, которая при необходимости обеспечит и функционирование в этих областях режима военного положения.

Но главное - создается правовой механизм эффективного использования Вооруженных сил для защиты страны от российской агрессии в условиях гибридной войны, развязанной против Украины, - отметил Турчинов, добавив, что после принятия такого закона юридически АТО будет завершена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июня Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.


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