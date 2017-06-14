Турчинов надеется, что депутаты до каникул начнет рассматривать смену формата АТО

Народные депутаты смогут его начать оперативно рассматривать сразу после внесения президентом этого законопроекта в парламент и не будут тянуть с позитивным голосованием. Такое мнение в среду, 14 июня, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам главный акцент в этом документе будет сделан на задачах государства, направленных на освобождение оккупированных территорий. Мы не просто констатируем факт российской оккупации, а на законодательном уровне определяем комплекс силовых и дипломатических шагов, которые должны обеспечить освобождение оккупированных территорий, - пояснил секретарь СНБО, отвечая на уточняющий вопрос журналистов.

Вместе с тем Турчинов пояснил, что согласно законопроекту, будет создан штаб указом президента и ему будут предоставлены самые широкие полномочия для реализации задач обороны и освобождения оккупированных территорий, подчинены все армейские и силовые структуры, военно-гражданские администрации. Это должна быть одна жесткая вертикаль, которая при необходимости обеспечит и функционирование в этих областях режима военного положения.

Но главное - создается правовой механизм эффективного использования Вооруженных сил для защиты страны от российской агрессии в условиях гибридной войны, развязанной против Украины, - отметил Турчинов, добавив, что после принятия такого закона юридически АТО будет завершена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июня Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.