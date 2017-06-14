08:50 14.06.2017 | Политика | Новости
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Президент США продлил санкции против Беларуси еще на год

Американский глава государства Дональд Трамп продлил санкции против некоторых чиновников Беларуси.

Президент США продлил санкции против Беларуси еще на год

Об этом сказано в письме Трампа к Конгрессу США, которое опубликовано на сайте Белого дома.

По словам Трампа, чиновники нарушають права человека, которые связаны с политическими репрессиями. При этом они занимаются коррупцией в обществе  и до сих пор создают чрезвычайную инеобычную угрозу для нацбезопасности и внешней политики.

Таким образом, президент США продлил ограничения на 11 лет назад, из-за действий чиновников Беларуси, которые подрывают демократические процессы страны.

Данное соглашение было заключено при участии голов банковского комитета и комитета по международным отношениям. Также были привлечены лидер большинства Митч Макконелл и лидер меньшинства Чак Шумер. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сенат конгресса Соединенных Штатов Америки в ближайшее время может принять законопроект, который в законодательном порядке ужесточит санкции против России.


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