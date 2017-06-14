16:32 14.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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На следующей неделе состоится встреча Трампа с Порошенко

На следующей неделе состоится личная встреча президентов Дональда Трампа и Петра Порошенко в Вашингтоне.

На следующей неделе состоится встреча Трампа с Порошенко

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении говорится, что речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе и с президентом Трампом.

Сообщается, что уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время. Кроме того, один из чиновников заявил, что встреча президентов Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что безопасность Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО) зависит прежде всего от Украины.


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