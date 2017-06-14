Более 190 конгрессменов подали иск против Дональда Трампа

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Так, конгрессмены обвиняют американского президента в том, что он через свои компании принимает платежи от иностранных правительств, нарушая таким образом Конституцию США.

В свою очередь в администрации президента уверяют, что действия Трампа являются вполне законными. Также Белый дом подчеркнул, что организация американского лидера планирует пожертвовать прибыль от иностранных клиентов в казначейство.

Стоить отметить, что в Дональда Трампа есть конфликты интересов в 25 странах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее генпрокуроры штата Мэриленд и Вашингтон подали в суд на президента США Дональда Трампа.