11:49 14.06.2017 | Политика | Новости
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Более 190 конгрессменов подали иск против Дональда Трампа

По меньшей мере 190 членов Палаты представителей и Сената США от Демократической партии подали в суд на главу государства Дональда Трампа.

Более 190 конгрессменов подали иск против Дональда Трампа

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Так, конгрессмены обвиняют американского президента в том, что он через свои компании принимает платежи от иностранных правительств, нарушая таким образом Конституцию США.

В свою очередь в администрации президента уверяют, что действия Трампа являются вполне законными. Также Белый дом подчеркнул, что организация американского лидера планирует пожертвовать прибыль от иностранных клиентов в казначейство.

Стоить отметить, что в Дональда Трампа есть конфликты интересов в 25 странах. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее генпрокуроры штата Мэриленд и Вашингтон подали в суд на президента США Дональда Трампа.


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