Закон о квотах украинского языка на ТВ вступит в силу

Документ сегодня утром опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Таким образом, закон вступил в силу с сегодняшнего дня и теперь 75% украинского контента утверждено для национальных и региональных каналов, а для местных - 60% украинского вещания.

Законом также вводится переходный период, когда в течение первого года после вступления в силу весь контент будет считаться соответствующим нормам.

Предполагается, что телеканалы, вещающие на языках коренных народов, должны транслировать не менее 30% украиноязычных программ и фильмов.

Напомним, 23 мая Рада ввела 75% квоты русскоязычного контента на ТВ.

как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о украиноязычных квотах на телевидении в июне.