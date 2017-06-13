12:15 13.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Закон о квотах украинского языка на ТВ вступит в силу

Во вторник, 13 июня, вступил в силу Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации, которым устанавливается 75% квоты русскоязычного контента на телевидении.

Закон о квотах украинского языка на ТВ вступит в силу

Документ сегодня утром опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Таким образом, закон вступил в силу с сегодняшнего дня и теперь 75% украинского контента утверждено для национальных и региональных каналов, а для местных - 60% украинского вещания.

Законом также вводится переходный период, когда в течение первого года после вступления в силу весь контент будет считаться соответствующим нормам.

Предполагается, что телеканалы, вещающие на языках коренных народов, должны транслировать не менее 30% украиноязычных программ и фильмов.

Напомним, 23 мая Рада ввела 75% квоты русскоязычного контента на ТВ.

как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о украиноязычных квотах на телевидении в июне.


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