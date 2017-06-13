В Венесуэле протестующие подожгли здание Верховного суда - ФОТО

Митингующие подожгли одно из административных зданий Верховного суда. Демонстранты забросали здание "коктейлями Молотова".

По последним данным пострадали три человека. Как сообщает портал El Nacional, люди протестуют против недавнего вердикта Верховного суда, который разрешил президенту страны Николасу Мадуро без проведения референдума созвать Национальную конституционную ассамблею для внесения поправок в основной закон страны.

Напомним, в Венесуэле уже более двух месяцев продолжаются антиправительственные выступления, в организации которых власти обвиняют оппозицию.

В результате стычек демонстрантов с силами правопорядка погибли десятки людей. Только в один из дней ранения получили 250 человек.

Как сообщал УРА-Информ, 23 мая группа протестующих людей подожгла дом бывшего президента страны Уго Чавеса. Здание, которое находился в Сабанете, штате Баринас, сгорело полностью.