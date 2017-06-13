В Кривом Роге в здании городского головы проходят обыски

Вместе с тем вход для посетителей не запрещен, а сотрудники работает в обычном режиме. Как сообщила во вторник, 13 июня, пресс-секретарь прокуратуры области Александра Сараева, сейчас следователи находятся на пятом этаже здания где находится Управления благоустройства и строительства.

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела по нескольким статьям Уголовного кодекса, - пояснила она, добавив, что это растрата бюджетных средств, злоупотребление служебным положением, уклонение от уплаты налогов и служебная халатность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 июня правоохранители также проводили обыски в здании городского головы Кривого Рога. После этого полиция сообщила о подозрении ряду чиновников городского совета по итогам обысков в мэрии.