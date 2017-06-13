11:32 13.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российский следком открыл дело против Парасюка

Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное дело против народного депутаты Украины Владимира Парасюка.

Российский следком открыл дело против Парасюка

В России украинского политика обвиняют в нападение на Генеральное консульство России во Львове в 2016 году и надругательство над флагом Российской Федерации. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Следкома РФ, продолжается расследование дела по факту нападения на Генеральное консульство Российской Федерации во Львове.

Одним из фигурантов этого дела является Владимир Парасюк. При этом там сказано, что Парасюк 9 марта 2016 года якобы склонял протестующих к нападению на российское дипломатическое представительство, поэтому против него открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом России Вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 марта 2016 года активисты забросали яйцами генконсульства РФ в Одессе и во Львове во вермя митингов в поддержку Надежды Савченко, которая на тот момент находилась в тюрьме на территории России.

Позже Парасюк сорвал государственный флаг РФ с флагштока, после чего протестующие разорвали полотнище на куски и сожгли.


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