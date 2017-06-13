Президент подписал закон о создании печатного издания на время АТО

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте президента.

Таким образом, на время проведения АТО Министерство обороны Украины имеет право на создание печатного средства массовой информации.

При этом финансирование таких печатных СМИ будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины.

Кстати, в течение трех месяцев после окончания АТО печатные средства массовой информации, основанные Минобороны Украины, подлежат реформированию.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Данный закон был принят Верховной Радой 18 мая 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается сложной. Только за прошедшие сутки, воскресенье, 11 июня, боевики 67 раз открывали огонь по украинским подразделения.