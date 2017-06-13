Панама разорвала дипломатические отношения с Тайванем

Таким образом, правительство Панамы признало существование только одного Китая в мире. При этом Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории.

Кстати, после разрыва связей Панамы с Тайванем в мире остается только 20 стран, которые имеют дипломатические отношения с этим островным государство. Это стало следствием политики международной изоляции Тайваня, которую проводит Пекин.

На данный момент президент Китая настаивает на своем суверенитете над островом. Кроме того, власти Китая требуют от других стран избегать дипломатического признания Тайваня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Китай строит свою космическую станцию, первый модуль которой будет запущен в 2019 году, а закончена не ранее 2022 года.