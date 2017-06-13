Минюст Нидерландов подписал закон о ратификации СА с Украиной, - Климкин

Теперь остался последний шаг - публикация в Официальном журнале Нидерландов. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава ведомства написал: ждем завтра публикацию в официальном издании.

Напомним, Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) 23 февраля официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной, в свою очередь Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) провела голосование 30 мая.

Однако для завершения ратификационного процесса документ должен был быть подписан, опубликован в Официальном журнале Нидерландов и передан на хранение в Генеральный секретариат.

Как сообщал УРА-Информ, глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли выразил уверенность в том, что соглашение вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.