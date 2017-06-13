08:50 13.06.2017 | Политика | Новости
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Меркель призвала увеличить инвестиции в Африку

Канцлер Германии Ангела Меркель поручила международному сообществу выделить больше денежных средств в африканские страны. Такое решение она приняла на конференции по вопросам партнерства государств Большой двадцатки, передает Deutsche Welle.

Меркель призвала увеличить инвестиции в Африку

Согласно словам Меркель, развитие мира не будет происходить, если в нем не будут участвовать все континенты. Поэтому необходимо оказывать не только классическую помощь этому континенту, но и поддержку отдельным странам в осуществлении проектов.

"Больше рабочих мест означает меньше безнадежности для местной молодежи, и, таким образом, меньше причин, чтобы оставлять страну", - отметила Меркель.

Во время двухдневной конференции в Берлине говорится также и о поддержке африканских стран, которые продемонстрировали желание осуществлять реформы.

Стоить отметить, что Германия уже пообещала предоставить в рамках такого партнерства Тунису, Кот-д'Ивуару и Гане дополнительно 300 млн евро. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  Ангела Меркель во время визита в Мехико заявила, что возведение стен на границе не решит проблему нелегальных мигрантов.


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