ИГИЛ призвало своих сторонников атаковать США, Европу и Россию

По их словам атаки необходимо начать во время исламского священного месяца Рамадан, который начался в конце мая. Соответствующее аудиосообщение ИГИЛ распространила в понедельник, 12 июня.

Как сообщает Reuters, зашифрованное аудио было размещено на канале ИГИЛ в Telegram якобы от имени представителя группировки Аби аль-Хасана аль-Мухайера. В нем в частности, сказано: "О, львы Мосула, Ракки и Тала Афара, Бог благословит эти чистые руки и светлые лица, атакуйте неверных и отступников и сражайтесь с ними силой одного человека. Братья по вере в Европе, Америке, России, Австралии ваши братья на вашей земле сделали все, чтобы вы могли равняться на них и сделать то, что сделали они, - говорит голос на записи.

Вместе с тем агентство отмечает, что подлинность записи не может быть установлена точно, но голос был тем же, что и на предыдущем аудиосообщении, которое, как предполагается, принадлежало официальному представителю.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за серию нападений в Иране.