11:30 13.06.2017 | Политика | Новости
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Глава Пентагона заявил о низкой боеготовности вооруженных сил США

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис шокировался низким уровнем боеготовности вооруженных сил после своего возвращения в Пентагон. 

Глава Пентагона заявил о низкой боеготовности вооруженных сил США

Об этом передает CBS News. По словам Мэттиса, американские вооруженные силы нуждаются в стабильном финансировании.

Таким образом, для исправления ситуации войск США понадобятся годы стабильной финансовой поддержки.

"Ни один враг не навредил нашей боеготовности так, как сокращение расходов", - отметил министр обороны США.

Джеймс Мэттис также призывал отказаться от закона о контроле за бюджетом от 2011 года, согласно которому при нарушении бюджетных ограничений инициируется автоматическое сокращение расходов, известное как секвестрация.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Пентагон заявил об ускорении КНДР темпов разработки ядерного оружия.


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