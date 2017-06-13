Глава Пентагона заявил о низкой боеготовности вооруженных сил США

Об этом передает CBS News. По словам Мэттиса, американские вооруженные силы нуждаются в стабильном финансировании.

Таким образом, для исправления ситуации войск США понадобятся годы стабильной финансовой поддержки.

"Ни один враг не навредил нашей боеготовности так, как сокращение расходов", - отметил министр обороны США.

Джеймс Мэттис также призывал отказаться от закона о контроле за бюджетом от 2011 года, согласно которому при нарушении бюджетных ограничений инициируется автоматическое сокращение расходов, известное как секвестрация.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Пентагон заявил об ускорении КНДР темпов разработки ядерного оружия.