Дальнейшее освобождение территорий в рамках формата АТО невозможно, - Турчинов

Пора переходить к новому формату защиты страны от гибридной войны с Российской Федерации. Такое мнение высказал во вторник, 13 июня, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, военные действия продолжаются уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. Антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач, но ее пора менять.

Нынешнее законодательство предусматривает два случая, при которых разрешено боевое применение Вооруженных Сил - это объявление войны и антитеррористической операции. Вместе с тем введение военного положения предполагает лишь наличие особенного правового режима в стране, или в отдельных регионах, и не предоставляет автоматического права на использование ВСУ и других воинских формирований, - пояснил секретарь СНБО, добавив, что законодательство формировалось на основе представлений ХХ столетия о классической войне и не учитывает необходимости противостоять гибридной агрессии, которую ведет против Украины РФ.

Поэтому, по словам Турчинова, пришло время определить новый формат, который позволит эффективно защитить Украину. Нужно создать постоянно действующий в зоне противостояния Оперативный штаб с широкими полномочиями, для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями, - считает Турчинов, добавив, что такой подход "только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Турчинов заявил о необходимости уничтожения российских оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов, которые незаконно пересекают границу.