В США в ближайшие недели ужесточит санкции против России, - сенатор Грэм

Власти России нужно наказать за вмешательство в наши выборы. Такое мнение высказал в понедельник утром, 12 июня, в интервью телеканалу CBS сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он также отметил, что Россия виновна в поставках оружия движению "Талибан" для убийства американских солдат в Афганистане, в сговоре с президентом Сирии Башаром Асадом, позволяя ему сохранять химическое оружие. При этом сенатор заявил, что отказ от одобрения законопроекта будет означать "предательство демократии".

Вместе с тем Грэм заверил, что президент Дональд Трамп, в случае одобрения законопроекта сенатом и палатой представителей конгресса, подпишет его, как этого требует процедура.

Если нет, конгресс преодолеет его вето, - заявил он, добавив, что республиканцы никогда не пойдут на перезагрузку отношений с Россией прежде, чем они не будут наказаны за попытки разрушения демократии. И начинать надо с ужесточения санкций, - подытожил Грэм.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, официальный Вашингтон отменять санкции против России не намерен. Администрация президент Дональда Трампа предана существующим санкциям и будет поддерживать их пока Москва полностью не выполнит свои обязательства для решения кризиса в Украине. Об этом в четверг, 8 июня, заявила заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс.