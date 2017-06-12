В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, в голосовании приняли участие всего лишь 23% от всех избирателей.

При этом за полноценное вхождение в состав США высказались более 500 тыс. человек, за свободную ассоциацию или независимость – 7 600 человек, а за сохранение настоящего статуса Пуэрто-Рико – 6 700 человек.

Согласно словам губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, присоединение Пуэрто-Рико к США в качестве 51-го штата позволит разрешить тяжелый экономический кризис этой страны.

Тем не менее Пуэрто-Рико вряд ли получит разрешение от Сената, во многом из-за позиции республиканцев, которые не хотят включения в страну еще одного штата, который, вероятно, поддержит демократов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", береговая охрана Соединенных Штатов Америки обнаружила обломки самолета возле берегов Багамских островов.