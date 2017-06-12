09:29 12.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В первый день безвиза в ЕС въехали почти две тысячи украинцев

По состоянию на утро понедельника, 12 июня, около 1894 украинцев пересекли границу с Евросоюз по безвизовому режиму. Такие сведения сообщает Госпогранслужба Украины.

В первый день безвиза в ЕС въехали почти две тысячи украинцев

Как отмечается, 78% украинцев пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС. При этом остальных 22% — в пунктах пропуска для воздушного сообщения.

Кроме того, самым популярным направлением у граждан Украины является Польша. Поскольку, 63% украинцев начали знакомство с Европой именно с этой страны.

В общем с начала безвиза зафиксировано два отказа нашим гражданам.

"В обоих случаях за предыдущие нарушения миграционного законодательства на территории стран ЕС", – сказано в сообщении Госпогранслужбы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", безвизовым режимом с Европейским Союзом в первый день его действия воскресенье, 11 июня, воспользовались более 1300 украинцев.

 


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