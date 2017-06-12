Украинский паспорт взлетел на 30 место в мировом рейтинге паспортов

Теперь официальный документ Украины находится на 30-м месте в рейтингу паспортов мира. Как сказано в сообщении, опубликованном на портале "Passport Index", индивидуальный рейтинг украинского паспорта - 68, глобальный - 30.

Вместе с тем, первое место в рейтинге занимают паспорта Германии и Сингапура, граждане которых обладают правом безвизовых поездок в 159 стран. Последнюю строчку в рейтинге, 94-ю, занимает паспорт Афганистана с 22 странами в безвизовом активе.

Граждане России имеют возможность путешествовать без виз в 106 стран мира, а паспорт РФ занимает в рейтинге 41 место. При этом граждане Украины уже два дня могут без виз посещать 119 стран мира. Среди них страны Европы, Азии и Латинской Америки.

На одной позиции с украинским находится паспорт Гренады.

Напомним, в начале года паспорт гражданина Украины занимал 48-ю позицию из 95-ти в мировом рейтинге паспортов. Тогда безвизовый режим для украинцев действовал с 87-ю странами мира.

Как сообщал УРА-Информ, за первые сутки действия безвизового режима с Европейским Союзом 1894 украинцев воспользовались возможностью безвизовых поездок в страны Европы.