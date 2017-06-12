Украинский МИД попросит россиян сообщать о визите в страну

После принятия политического решения о создании такой платформы, на ее разработку уйдет несколько месяцев, после чего ее необходимо будет протестировать. Такое мнение высказал в понедельник, 12 июня, в эфире одного из украинских телеканалов глава ведомства Павел Климкин.

При этом он отметил, что главный контроль должен быть на границе, а поскольку визы отживают и отходят необходим другой подход. Во-первых, у нас теперь есть биометрические паспорта и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, это когда люди едут во многие страны и в интернет сообщают, что они, скажем, через пять дней едут, так вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину. Это не должно было абсолютно неконтролируемо, - пояснил свою позицию министр.

Вместе с тем Климкин подчеркнул, что визы для россиян можно было бы ввести уже давно, но возникает вопрос жителей Крыма, которых оккупационные власти могут заставить "делать визу в собственную страну".

Также на территории России живут граждане Украины, и в случае введения визового режима, власти РФ могут давить на них для изменения гражданства, - подчеркнул министр, добавив, что цель должна быть простой - закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Климкин заявлял, что Министерство иностранных дел Украины готовится в введению визового режима в Российской Федерацией. В случае принятия парламентом соответствующего решение министерство будет готово его реализовать, - заверил министр.