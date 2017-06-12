16:40 12.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина хотела бы нормализовать отношения с Россией, - Гройсман

Нормализовать отношения между РФ и Украиной возможно по итогам деоккупации Донбасса. А также Крыма.

Украина хотела бы нормализовать отношения с Россией, - Гройсман

Про это сегодня сообщил Владимир Гройсман – украинский премьер. Согласно его словам – по итогам деоккупации Крымского полуострова и Донбасса вероятная нормализация между Украиной и РФ отношений. При этом улучшения отношений хотели бы все. Когда произойдет деоккупация, тогда отменят санкции и восстановят правовые нормы. Санкции же – единственный эффективный способ, что дает шанс вернуть Россию к законам цивилизованного мира – добавил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, МИД Украины попросил российских граждан сообщать про свой визит в Украину.


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