23:49 12.06.2017 | Политика | Новости
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Посольство США призвало Россию прекратить обстреливать гражданское население на Донбассе

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призывает подконтрольных Российской Федерации боевиков прекратить обстреливать объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе.

Посольство США призвало Россию прекратить обстреливать гражданское население на Донбассе

Об этом в понедельник, 12 июня, сказано на своей страничке в Twitter посольства. Согласно сообщению, управляемые Россией боевики обстреливают объекты гражданской инфраструктуры.

Повреждены насосная станция в Ясиноватой. Тут 400 тысяч человек остались без воды. Прекратите обстреливать гражданскую инфраструктуру, - заявили в посольстве. При этом американские дипломаты призывают контролируемых Россией боевиков выполнить Минские соглашения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенат конгресса Соединенных Штатов Америки в ближайшее время может принять законопроект, который в законодательном порядке ужесточит санкции против России. Власти России нужно наказать за вмешательство в наши выборы. Такое мнение высказал в понедельник утром, 12 июня, в интервью телеканалу CBS сенатор-республиканец Линдси Грэм.


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