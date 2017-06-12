Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Таким образом, данный законопроект предусматривает наказание за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2550 гривен).
Также закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" может нанести административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты.
Однако штраф за данное правонарушение может составлять уже до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому в Украине ужесточается наказание за контрабанду частей огнестрельного нарезного оружия.