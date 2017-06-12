Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Таким образом, данный законопроект предусматривает наказание за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2550 гривен).

Также закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" может нанести административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты.

Однако штраф за данное правонарушение может составлять уже до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому в Украине ужесточается наказание за контрабанду частей огнестрельного нарезного оружия.