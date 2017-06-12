Полного вступления в силу Соглашения об ассоциации с Украиной в Евросоюзе ожидают 1 сентября, - Хьюг Мингарелли

В Европейском Союзе ожидают, что Соглашение вступит в силу в полном объеме 1 сентября текущего года. Об этом в понедельник, 12 июня, рассказал журналистам глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

По его словам, документ ратифицировали все 28 стран ЕС, поэтому с 1 сентября Соглашение выйдет на стадию своей реализации. Этот документ очень важен, так как будет содействовать политике ассоциации и интеграции украинской экономики на европейский рынок, - подчеркнул он.

Напомним, все страны-члены Евросоюза ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщал УРА-Информ, Нидерланды должны направить ратификационные документы в ЕС, после чего Совет ЕС должен окончательно объявить о завершении всех формальностей в процессе ратификации. После этого документ вступит в силу в первый день второго месяца после завершения всех процедур.