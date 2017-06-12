Митинги против коррупции в Москве и Петербурге закончились задержанием

По состоянию на семь часов вечера понедельника, 12 июня, в Москве и Петербурге фактически завершились акции протеста против коррупции.
Они были организованы сторонниками Алексея Навального, которого российская власть арестовала еще до начала акций. При этом подобные акции сегодня проходили по всей стране, но в этих двух городах количество задержаний было на порядок большим, чем по всей России.
Как сообщают российские СМИ, на данный момент точных данных о задержанных нет, однако известно, что полиция в Москве задержали 679 человек, а в Петербурге были задержаны около 500 человек.
Среди задержанных - активисты политических организаций, журналисты с пресс-картами и несовершеннолетние подростки.
В своих официальных сообщениях полиция и власти подчеркивали, что акции в Петербурге на Марсовом поле и в Москве на Тверской были не санкционированы и потому должны быть пресечены.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня, в День России началась антикоррупционная акция, организованная Алексеем Навальным. В Москве, Ярославле и ряде других городов митинги согласованы вопреки сообщениям прокуратуры. Уже известно о первых задержаниях.