Митинги против коррупции в Москве и Петербурге закончились задержанием

Они были организованы сторонниками Алексея Навального, которого российская власть арестовала еще до начала акций. При этом подобные акции сегодня проходили по всей стране, но в этих двух городах количество задержаний было на порядок большим, чем по всей России.

Как сообщают российские СМИ, на данный момент точных данных о задержанных нет, однако известно, что полиция в Москве задержали 679 человек, а в Петербурге были задержаны около 500 человек.

Среди задержанных - активисты политических организаций, журналисты с пресс-картами и несовершеннолетние подростки.

В своих официальных сообщениях полиция и власти подчеркивали, что акции в Петербурге на Марсовом поле и в Москве на Тверской были не санкционированы и потому должны быть пресечены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня, в День России началась антикоррупционная акция, организованная Алексеем Навальным. В Москве, Ярославле и ряде других городов митинги согласованы вопреки сообщениям прокуратуры. Уже известно о первых задержаниях.