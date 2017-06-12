11:10 12.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин рассказал, когда Украина достигнет стандартов НАТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина до 2020 года выйдет на все стандарты Североатлантического альянса.
 

Климкин рассказал, когда Украина достигнет стандартов НАТО

Об этом сообщил украинский министр в эфире "Завтрака с 1+1".

Согласно словам Климкина, НАТО является единственной системой безопасности, которая построена не просто на интересах, а именно на ценностях. 

"Украина сделала уникальный вклад за 3 года, какую армию и сектор безопасности построили и доказали, что мы способны бороться за нас, за свободу и за ценности", - подчеркнул Климкин.

При этом Павел Климкин напомнил о Варшавском саммите где была достигнута некая договоренность. В часности, сначала Украина должна привести сектора безопасности и обороны к стандартам Альянса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Черногория в понедельник, 5 июня, передала акт о присоединении к НАТО заместителю государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Томасу Шэннону.


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