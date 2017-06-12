Климкин рассказал, когда Украина достигнет стандартов НАТО

Об этом сообщил украинский министр в эфире "Завтрака с 1+1".

Согласно словам Климкина, НАТО является единственной системой безопасности, которая построена не просто на интересах, а именно на ценностях.

"Украина сделала уникальный вклад за 3 года, какую армию и сектор безопасности построили и доказали, что мы способны бороться за нас, за свободу и за ценности", - подчеркнул Климкин.

При этом Павел Климкин напомнил о Варшавском саммите где была достигнута некая договоренность. В часности, сначала Украина должна привести сектора безопасности и обороны к стандартам Альянса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Черногория в понедельник, 5 июня, передала акт о присоединении к НАТО заместителю государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Томасу Шэннону.