Армия Асада применила в Сирии напалмовые бомбы

Это административный центр одноименной провинции на юго-востоке Сирии. Как сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу", цитируя слова пресс-секретаря управления гражданской обороны города Дераа Амира Абу Зейда, помимо бочковых бомб, сирийские войска применяют против мирного населения Дераа напалмовые бомбы.

Они были сброшены на населенные пункты в пригороде Дераа, в результате чего ранения получили по меньшей мере десяти человек, - сказал Абу Зейд, добавив, что наиболее интенсивным ударам подвергся район Меншийя.

По его данным, тут было уничтожено множество домов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пентагоне заявили, что международная коалиция под руководством США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии. Это произошло 6 июня на юге Сирии после того, как силы, которые поддерживают сирийского президента Башара аль-Асада подошли к базе коалиции с танками, артиллерией и зенитным оружием.