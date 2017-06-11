Вступил в силу безвизовый режим Украины с ЕС

Как пишет Европейская правда, все страны-члены ЕС открыли свою дверь для украинского государства. Первыми запускают безвиз для Украины Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр.

Однако ограничения все же коснулись стран Великобритании и Ирландии, Швейцарии, Лихтенштейна, Исландии и Норвегии.

Также сообщается, что помимо наличия биометрического паспорта, для безвизовых поездок в ЕС необходимо аргументировать цель поездки, или иметь приглашение от друзей или родственников. Кроме того, нужно иметь достаточное количество финансовых средств - наличных или на банковской карте, а также подтверждение намерения вернуться домой (обратный билет).

Кстати, в два часа ночи по киевскому времени границы для граждан Украины открыла Португалия. А вот на час позже – Исландия, которая не входит в состав ЕС, но является государством-членом Шенгена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", граждани Украины, которые в первый день безвизового режима с Евросоюзом прибудут в бельгийскую столицу получат необходимую помощь от дипломатов страны.