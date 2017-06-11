В Одесской области стартует набор в 3 новых подразделения патрульной полиции

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Как отмечается, в этих городах рассчитали штатную численность до 120 патрульных. Таким образом, они будут проходить отбор и будут учиться в Одессе.

При этом сам набор кандидатов на должности патрульных начнется уже 12 июня 2017 года. Кроме того, через 6 месяцев новоназначенные патрульные выйдут на улицы для патрулирования городов и поселков Одесской области.

В свою очередь начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков заявил, что в ведомстве объявлен донабор во всех городах, где работает патрульная полиция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первые 30 нарядов дорожной полиции в понедельник, 12 июня, выйдут на патрулирование основных автомагистралях Украины для обеспечения порядка.