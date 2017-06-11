В Измаиле создадут подразделение Нацгвардии, - Аллеров

Об этом сообщает пресс-служба этого военного формирования.

По его словам, угрозы украинского государства заставляют предпринимать решительные действия, чтобы сохранить стабильность и спокойствие на территории Украины. Поэтому необходимо, чтобы действавала силовая структура, которая способная эффективно реагировать на угрозы сегодняшнего дня.

"Мы не можем себе позволить потерять южный регион. Все силовые структуры страны работают, чтобы этого не допустить", - отметил Аллеров.

При этом командующий Нацгвардии заверил, что благодаря этой структуре жители города смогут спокойно работать, отдыхать и радоватся жизнью.

Кстати, Национальная гвардия - это народное формирование, которое сформировалось в 2014 году из настоящих патриотов, получивших и значительный боевой опыт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже в сентябре текущего года в Украине появится дорожная полиция.