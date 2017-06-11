01:45 11.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о цене свободы

Глава нашей страны Петр Порошенко прокомментировал цену свободы для граждан Украины.

Порошенко рассказал о цене свободы

Так, президент в процессе своего выступления на мероприятиях, что связаны с внедрением для страны безвиза, отметил, что сейчас всех крайне расстраивает лишь высокая цена, которая была заплачена людьми за свободу. Порошенко выступил на европейской площади.

И заплаченная нами цена за нашу свободу – это тот выставленный Россией нам кровавый список погибших – за наше законное право на счастливую жизнь – отметил глава страны. Как известно, сейчас биометрическими паспортами уже обзавелись 10 процентов украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, Брюссель уже ждет первый безвизовый рейс с Украины.


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