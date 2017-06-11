Порошенко поздравил украинцев с безвизовым режимом

Об этом глава государства Украины написал в своем микроблоге в Twitter.

"Безвизовый режим в Украине заработал! Слава Европе! Слава Украине!", - написал Порошенко.

Также в поздравительной речи президент Украины процитировал классика русской литературы Александра Пушкина.

По его словам, разрыв отношений с Россией должен быть для украинцев событием более важным, чем начало нового года.

"Ибо мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. И это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с Российской империей", – подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", департамент консульской службы МИД Украины запустил флэшмоб, который дает советы гражданам Украины для поездок в страны Евросоюза.