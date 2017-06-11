Меркель призвала Великобританию как можно скорее начать переговоры по Brexit

Власти Великобритании в ближайшие время намерены провести переговоры по Brexit. Такие сведения сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время робочего визита в Мексику.
Об этом передает Deutsche Welle.
По ее словам, сначали мы ждали выборов в Великобритании, однако через несколько дней эти переговоры начнутся.
"Мы будем защищать интересы 27 государств-членов ЕС, а Великобритания будет защищать собственные интересы", - отметила Меркель.
В связи с этим переговоры по Brexit должны начаться в ближайшие дни.
При этом канцлер Германии заверила, что Евросоюз стремится остаться хорошим партнером для Великобритании.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после того, как Великобритании выйдет из Европейского союза, он будет расширяться за счет балканский стран.