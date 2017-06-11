Меркель призвала Великобританию как можно скорее начать переговоры по Brexit

Об этом передает Deutsche Welle.

По ее словам, сначали мы ждали выборов в Великобритании, однако через несколько дней эти переговоры начнутся.

"Мы будем защищать интересы 27 государств-членов ЕС, а Великобритания будет защищать собственные интересы", - отметила Меркель.

В связи с этим переговоры по Brexit должны начаться в ближайшие дни.

При этом канцлер Германии заверила, что Евросоюз стремится остаться хорошим партнером для Великобритании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после того, как Великобритании выйдет из Европейского союза, он будет расширяться за счет балканский стран.