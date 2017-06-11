04:00 11.06.2017 | Политика | Новости
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Меркель призвала Великобританию как можно скорее начать переговоры по Brexit

Власти Великобритании в ближайшие время намерены провести переговоры по Brexit. Такие сведения сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время робочего визита в Мексику.

Меркель призвала Великобританию как можно скорее начать переговоры по Brexit

Об этом передает Deutsche Welle.

По ее словам, сначали мы ждали выборов в Великобритании, однако через несколько дней эти переговоры начнутся. 

"Мы будем защищать интересы 27 государств-членов ЕС, а Великобритания будет защищать собственные интересы", - отметила Меркель.

В связи с этим переговоры по Brexit должны начаться в ближайшие дни.

При этом канцлер Германии заверила, что Евросоюз стремится остаться хорошим партнером для Великобритании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после того, как Великобритании выйдет из Европейского союза, он будет расширяться за счет балканский стран.

 


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