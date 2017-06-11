12:50 11.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин пересек украинскую-венгерскую границу по биометрическому паспорту - ФОТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин впервые пересек украинскую-венгерскую границу по биометрическому паспорту.

Климкин пересек украинскую-венгерскую границу по биометрическому паспорту - ФОТО

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

По словам Климкина, в первый день безвизового режима между Украиной и ЕС он отправился по биометрическому паспорту на КПП Чоп-Захонь.

Также министр подчеркнул, что первые украинцы с биометрически паспортами беспрепятственно прошли контроль в Варшаве, Будапеште, Франкфурте и Мюнхене.

"Первые пошли! Рейсы на Варшаву, Будапешт, Франкфурт и Мюнхен успешно приземлились и прошли паспортный контроль;) # Безвиз - только начало!", - отметил Климкин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с момента действия безвиза, государственную границу Украины с биометрическими паспортами пересекли почти 600 украинцев. 


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