Климкин пересек украинскую-венгерскую границу по биометрическому паспорту - ФОТО

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

По словам Климкина, в первый день безвизового режима между Украиной и ЕС он отправился по биометрическому паспорту на КПП Чоп-Захонь.

Также министр подчеркнул, что первые украинцы с биометрически паспортами беспрепятственно прошли контроль в Варшаве, Будапеште, Франкфурте и Мюнхене.

"Первые пошли! Рейсы на Варшаву, Будапешт, Франкфурт и Мюнхен успешно приземлились и прошли паспортный контроль;) # Безвиз - только начало!", - отметил Климкин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с момента действия безвиза, государственную границу Украины с биометрическими паспортами пересекли почти 600 украинцев.