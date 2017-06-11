14:21 11.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Безвизовый режим сближает Украину и Евросоюз, - Туск

Председатель Европейского союза Дональд Туск поздравил украинцев с началом безвизового режима с Европейским Союзом. 

Безвизовый режим сближает Украину и Евросоюз, - Туск

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Согласно словам Туска, введение безвизового режима означает сближение Украины со странами Европейского союза.

"День, который запомнится. Безвизовые поездки для Украинской стали реальностью. Это сближает нас", - написал председатель Европейского союза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь на 11 июня безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом официально вступает в силу. Отныне граждане Украины, которые обладают биометрическими заграничными паспортами, могут посещать страны Европейского союза сроком до 90 дней каждые 180 дней.


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