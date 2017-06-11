Во Франции начался первый тур парламентских выборов

Об этом сообщает AFP. Как отмечается, избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00.

Таким образом, граждани Франции должны выбрать 577 депутатов в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею.

Согласно результатам последних опросов, фаворитом выборов является партия "Вперед, республика" нового президента Франции Эммануэля Макрона.

В то же время, консервативная партия "Республиканцы" и их партнеры "Союз демократов и независимых", по прогнозам, получат приблизительно 22% голосов, а ультраправый "Национальный фронт" набирает 18%.

Кстати, голосование проходит не по общенациональным спискам, а за конкретного кандидата в каждом избирательном округе.

Поэтому, если кандидат набирает более 50% в первом туре, его объявляют победителем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй победила на досрочных парламентских выборах. За нее в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек.