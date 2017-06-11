В МИД запустили флэшмоб для поддержки украинцев, выезжающих в Европу без виз

Об этом сообщается на странице консульской службы в Twitter.

В настоящее время МИД публикует какую-либо информацию о безвизовом режиме с хештегом #КонсулПоруч.

Кроме того, Министерство иностранных дел в рамках внедрения безвизового режима Украины с Европейским союзом с 11 июня создало рабочую группу для решения проблем с въездом в страны ЕС.

"Рабочая группа будет работать круглосуточно с 00 час.00 мин. 11 июня 2017 года до 00 ч . 00 мин. 12 июня с.г. (по киевскому времени) по телефонам: 044-238-16-37, 044-238-18-54 и 044-238-17-49", - гласит сообщения.

Таким образом, если украинцы столкнутся с проблемой въездом в страны ЕС в безвизовом режиме, следует контактировать с рабочей группой по указанным телефонам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь на 11 июн безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом официально вступает в силу. Теперь граждане Украины с биометрическими паспортами могут посещать страны ЕС сроком до 90 дней каждые 180 дней.