03:01 11.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100167570:mysnichenko

10% украинцев уже обзавелись биометрическими паспортами, - Порошенко

Состоянием на десятое июня примерно десять процентов украинских граждан уже обзавелись биометрическими паспортами.

10% украинцев уже обзавелись биометрическими паспортами, - Порошенко

Так, такое количество украинских граждан уже получили подобный документ. Такое сообщение озвучил во время обращения к людям на европейской площади Петр Порошенко. Он добавил, что поздравляет граждан со скорым внедрением безвиза. Сейчас примерно четыре миллиона людей уже обладают биометрическими паспортами – подчеркнул он. Очередь желающих получить документ не сокращается.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко также сообщил о цене свободы для граждан Украины, поздравляя людей с внедрением безвиза десятого июня в центре Киева.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив