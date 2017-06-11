10% украинцев уже обзавелись биометрическими паспортами, - Порошенко

Так, такое количество украинских граждан уже получили подобный документ. Такое сообщение озвучил во время обращения к людям на европейской площади Петр Порошенко. Он добавил, что поздравляет граждан со скорым внедрением безвиза. Сейчас примерно четыре миллиона людей уже обладают биометрическими паспортами – подчеркнул он. Очередь желающих получить документ не сокращается.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко также сообщил о цене свободы для граждан Украины, поздравляя людей с внедрением безвиза десятого июня в центре Киева.