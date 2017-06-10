19:33 10.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100167558:labazovych

В Украине начинает работать дорожная полиция

Первые 30 нарядов дорожной полиции в понедельник, 12 июня, выйдут на патрулирование основных автомагистралях Украины для обеспечения порядка.

В Украине начинает работать дорожная полиция

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины сообщил Сергей Князев, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Согласно его словам, вчера был подписан приказ о запуске на 10 основных магистралях нашего государства нарядов дорожной полиции.

Таким образом, дорожная полиция начнет свою работу 12 июня и полностью заменит старую систему Госавтоинспекции.

При этом Князев подчеркнул, что с понедельника составляющая ДТП на основных автомагистралях будет в корне изменена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уровень преступности в Киевской области за последние пол года снизился на 20%.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив