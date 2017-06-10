В Украине начинает работать дорожная полиция

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины сообщил Сергей Князев, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Согласно его словам, вчера был подписан приказ о запуске на 10 основных магистралях нашего государства нарядов дорожной полиции.

Таким образом, дорожная полиция начнет свою работу 12 июня и полностью заменит старую систему Госавтоинспекции.

При этом Князев подчеркнул, что с понедельника составляющая ДТП на основных автомагистралях будет в корне изменена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уровень преступности в Киевской области за последние пол года снизился на 20%.