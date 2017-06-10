17:47 10.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100167556:labazovych

Швеция выделила 5 млн евро на утверждение гендерного равенства в Украине

В субботу, 10 июня 2017 года, заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём подписали соглашение о финансировании проекта "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине". 

Швеция выделила 5 млн евро на утверждение гендерного равенства в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Так, соответствующий проект предусматривает бюджет в пять миллионов евро и рассчитан на четыре года.

При этом финансирование будет направлено на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства. 

Кроме того, финпомощь будет в отраслевых реформах за поддержку работы новосозданного офиса Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики, а также помощь в реализации Национального плана действий "Женщины, мир, безопасность".

"Приоритетными задачами этого проекта были определены мониторинг текущего состояния гендерных вопросов в Украине и динамики общественных изменений", - отметила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Также она подчеркнула, что одной из задач проекта будет повышение институциональной способности и улучшения координации работы всех структур, которые должны обеспечивать гендерное равенство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", впервые в истории МВФ одобрил четвертый транш кредита для Украины. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив