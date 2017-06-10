Швеция выделила 5 млн евро на утверждение гендерного равенства в Украине

В субботу, 10 июня 2017 года, заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём подписали соглашение о финансировании проекта "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине".
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Так, соответствующий проект предусматривает бюджет в пять миллионов евро и рассчитан на четыре года.
При этом финансирование будет направлено на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства.
Кроме того, финпомощь будет в отраслевых реформах за поддержку работы новосозданного офиса Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики, а также помощь в реализации Национального плана действий "Женщины, мир, безопасность".
"Приоритетными задачами этого проекта были определены мониторинг текущего состояния гендерных вопросов в Украине и динамики общественных изменений", - отметила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Также она подчеркнула, что одной из задач проекта будет повышение институциональной способности и улучшения координации работы всех структур, которые должны обеспечивать гендерное равенство.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", впервые в истории МВФ одобрил четвертый транш кредита для Украины.