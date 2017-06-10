Порошенко поздравил Мэй с формированием нового правительства

Глава государства Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй с формированием нового правительства страны.
Об этом украинский президент написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляем премьер-министра Терезу Мэй с формированием нового правительства. С нетерпением ждем продолжения наших тесных отношений", - написал Порошенко.
В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что после формирования нового правительства Великобритании, сотрудничество между странами продолжится.
"Надеюсь на продолжение успешного сотрудничества между нашими странами", - написал Гройсман на своей странице в Facebook.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй победила на досрочных парламентских выборах. За нее в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек.