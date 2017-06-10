22:29 10.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поздравил Мэй с формированием нового правительства

Глава государства Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй с формированием нового правительства страны.

Порошенко поздравил Мэй с формированием нового правительства

Об этом украинский президент написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляем премьер-министра Терезу Мэй с формированием нового правительства. С нетерпением ждем продолжения наших тесных отношений", - написал Порошенко.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что после формирования нового правительства Великобритании, сотрудничество между странами продолжится.

"Надеюсь на продолжение успешного сотрудничества между нашими странами", - написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй победила на досрочных парламентских выборах. За нее в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек.


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