Порошенко поздравил Мэй с формированием нового правительства

Об этом украинский президент написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляем премьер-министра Терезу Мэй с формированием нового правительства. С нетерпением ждем продолжения наших тесных отношений", - написал Порошенко.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что после формирования нового правительства Великобритании, сотрудничество между странами продолжится.

"Надеюсь на продолжение успешного сотрудничества между нашими странами", - написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй победила на досрочных парламентских выборах. За нее в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек.