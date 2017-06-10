Литва примет на лечение 50 украинских силовиков

Так, Порошенко недавно провел переговоры с Д. Грибаускайте достигли соглашения касательно лечения украинских раненых и пострадавших в АТО силовиков в Литве. Такое сообщение поступило недавно от президентской пресс-службы.

Так, силовиков уже пригласили для лечения в Литву – там им предоставят всю необходимую помощь – подчеркнул Порошенко. Глава нашей страны выразил благодарность Грибаускайте, что ее государство оказывают такую серьезную поддержку Украине.

Как сообщал УРА-Информ, недавно для лечения во Львов привезли сразу 11-ть силовиков.