Грибаускайте поздравила Украину с ратификацией соглашения Украина-ЕС

Об этом сообщает УНН. Согласно словам президента Литвы, украинское правительство выполнило трудные задачи и реформы чтобы иметь договор о свободной торговле и Безвизовом режиме.

Кроме того, Украина в течение 2017 года сделала больше чем за всю свою политическую историю. Поэтому, только украинский народ должен отвечать за свое будущее.

"Мы открыли безвиз, потому доверяем вам. Наши общества открыты друг к другу", - отметила Грибаускайте.

Также Даля Грибаускайте передала президенту Украины символический подарок, телескоп.

"Рада, что могу поддерживать и помогать вам. Я привезла вам подарок - телескоп чтобы вы на войне могли себя защищать, - добавила она.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко ветировал закон, разрешающий оказание частных детективных услуг.