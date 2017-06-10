04:00 10.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Грибаускайте поздравила Украину с ратификацией соглашения Украина-ЕС

Глава государства Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с Петром Порошенко в Харькове поздравила украинскую страну с  ратификацией соглашения Украина-ЕС.

Грибаускайте поздравила Украину с ратификацией соглашения Украина-ЕС

Об этом сообщает УНН. Согласно словам президента Литвы, украинское правительство выполнило трудные задачи и реформы чтобы иметь договор о свободной торговле и Безвизовом режиме. 

Кроме того, Украина в течение 2017 года сделала больше чем за всю свою политическую историю. Поэтому, только украинский народ должен отвечать за свое будущее.

"Мы открыли безвиз, потому доверяем вам. Наши общества открыты друг к другу", - отметила Грибаускайте.

Также Даля Грибаускайте передала президенту Украины символический подарок, телескоп.

"Рада, что могу поддерживать и помогать вам. Я привезла вам подарок - телескоп чтобы вы на войне могли себя защищать, - добавила она.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко ветировал закон, разрешающий оказание частных детективных услуг.


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