Безвизовый режим углубит интеграцию Украины в страны ЕС, - Мингарелли

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно словам Мингарелли, три года назад украинцы выбрали курс на евроинтеграцию, и сегодня происходит "первое конкретное и реальное подтверждение европейского выбора". Также глава правительства ЕС в Украине подчеркнул, что теперь украинцы будут еметь возможность свободно путешествовать в 33 страны Западной Европы.

"Это лучший способ активизировать отношения между ЕС и такой большой европейской страной, которой является Украина", - отметил Мингарелли.

В то же время президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что введение безвизового режима - это не завершение реформ, а их мощное продолжение.

"Одно целое - Европа, Европейский Союз и наше фантастическое государство Украина", - добавил украинский лидер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в среду, 7 июля 2017 года, украиское государство подписало со Швейцарией договор о безвизовом режиме и реадмиссии.