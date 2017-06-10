15:15 10.06.2017 | Политика | Новости
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Безвизовый режим углубит интеграцию Украины в страны ЕС, - Мингарелли

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли считает, что предоставление Украине безвизового режима углубит ее интеграцию в страны Европейского союза. Такое заявление он сделал во время запуска "таймера безвиза" в Киеве.

Безвизовый режим углубит интеграцию Украины в страны ЕС, - Мингарелли

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно словам Мингарелли, три года назад украинцы выбрали курс на евроинтеграцию, и сегодня происходит "первое конкретное и реальное подтверждение европейского выбора". Также глава правительства ЕС в Украине подчеркнул, что теперь украинцы будут еметь возможность свободно путешествовать в 33 страны Западной Европы.

"Это лучший способ активизировать отношения между ЕС и такой большой европейской страной, которой является Украина", - отметил Мингарелли.

В то же время президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что введение безвизового режима - это не завершение реформ, а их мощное продолжение.

"Одно целое - Европа, Европейский Союз и наше фантастическое государство Украина", - добавил украинский лидер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в среду, 7 июля 2017 года, украиское государство подписало со Швейцарией договор о безвизовом режиме и реадмиссии.


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