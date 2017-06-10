Аваков: Нацгвардия и Нацполиция сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность страны - ФОТО

Такие данные были получены из пресс-службы МВД.

Как отмечается, в воинской части дислоцируются как гвардейские, так и полицейские подразделения.

По словам Авакова, данное взаимодействие является классическим примером применения принципа "Community Policing". Поскольку, именно от него зависит правопорядок в Одесской области.

В часности, Нацполиции и Нацгвардии необходимо провести совместные мероприятия, как по охране публичного порядка и безопасности, так и по профилактической работе с населением.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в течение 2016-го года в нашей стране было зафиксировано примерно 590 тысяч разнообразных преступлений.