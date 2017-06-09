В Чехии приняли законопроект о запрете убивать животных ради меха

Об этом сообщает чешский портал Рarlamentnilisty. Как отмечается, соответствующий документ вступит в силу после одобрение сената и подписи президента.

Известно, что исключение будет составлять только разведение кроликов и нутрий.

По словам главы ческого парламента по вопросам окружающей среды Робина Бониша, убийство животных ради меха в Чехии является большой проблемой.

Также он добавил, что дання практика до сих пор продолжается, вызывает серьезные этические вопросы.

В свою очередь владельцы фирм по получению пушнины собираются протестовать против принятого парламентов законопроекта.

Добавим, что новый закон заработает в январе 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве появится центр защиты животных. Эти сведения 28-го марта распространили в пресс-службе столичного главы Виталия Кличко. В нынешнем году – по его словам – с целью содержания приютов из горбюджета должны будут выделить 800 тыс. грн.